Duanın önemi nedir? Hak Teala bizden dua bekler mi? Dua adabı nasıl olmalı? Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program. Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle.
00:00 Hadis İklimi
03:00 Hadis-i Şeriflerde "Dua"
09:00 Allah'a yalvarış biçimi: Dua
14:45 "Dünya ahiretin tarlasıdır"
18:00 Müslümanın en güçlü silahı: Dua
30:00 Hadis-i Şeriflerde "Dua"
33:00 Hz. Peygamberimizin (SAV) ashabına tavsiye ettiği dualar
41:00 Hadis-i Şeriflerde "Dua"
47:00 Müslümanın en güçlü silahı: Dua
Hadisi-i Şeriflerde "Dua" | Hadis İklimi (47. Bölüm)
Peygamberimizin ashabına tavsiye ettiği dualar
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