Kadir Gecesi | Hadis İklimi

Bir Müslüman, Kadir Gecesini nasıl ihya etmeli?

17 Nisan 2023 | 18:19
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "Kadir Gecesi"

04:30 Bin aydan daha hayırlı gece: Kadir Gecesi

07:00 Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gece: Kadir Gecesi

22:00 Hadis-i Şeriflerde "Kadir Gecesi"

25:00 Kadir Gecesi Ramazanın hangi günlerinde aranmalı?

38:00 Bir Müslüman Kadir Gecesini nasıl ihya etmeli?

47:00 Bir Gece (Kadir Gecesinde) bin geceye nasıl denk geliyor?

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