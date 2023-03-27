Zekat kimlere verilmelidir?
Hadis İklimi 52. bölümünde, Hz. Peygamberimizin (SAV) zekata verdiği önem konuşuldu.
28 Mart 2023 | 13:31
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Zekat kimlere verilmelidir? 28 Mart 2023 | 13:31