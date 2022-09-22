1. Bölüm "Anlam Arayışı"

Kendi içimize nasıl dönebiliriz? İnsanın acılarından edindiği tecrübeler nelerdir? Doğayla olan ilişkimiz nasıl olmalı? Bireysel yolculuğumuzda dostlarımızın rolü nedir? Kendini tanımak isteyen biri nereden başlamalı?
VAV TV ekranlarında yeni bir program daha sizlerle buluşuyor. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" ilk bölümüyle sizlerle... Hayata Dokunmak programında, Rukiye Karaköse'nin ilk konuğu Diş Hekimi / Psikoterapist Dr. Şenay Çetin oldu.
İnsanın dünyadaki dair birçok konudan bahsedilen programda Dr. Şenay Çetin kendi tecrübelerinden yola çıkarak bizlere kendimizi nasıl tanımamız gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Kendi İçimize Yolculuk
05:30 İnsanın Dünyadaki Serüveni
10:00 İnsanın Hayattaki Anlam Arayışı
22:00 Kendi İçimize Nasıl Dönebiliriz?
45:00 İnsanın Acılarından Edindiği Tecrübeler
54:00 Doğayla Olan İlişkimiz
01:05:00 Bireysel Yolculuğumuzda Dostlarımızın Rolü
01:21:00 Kendini Tanımak İsteyen Biri Nereden Başlamalı?
01:33:00 Tabiatın, Tarihin, Toplumun ve Nefsin Belirleyiciliği
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