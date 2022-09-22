1. Bölüm "Kendi İçimize Yolculuk"

Kendi içimize nasıl dönebiliriz? İnsanın acılarından edindiği tecrübeler nelerdir? Doğayla olan ilişkimiz nasıl olmalı? Bireysel yolculuğumuzda dostlarımızın rolü nedir? Kendini tanımak isteyen biri nereden başlamalı?

VAV TV ekranlarında yeni bir program daha sizlerle buluşuyor. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" ilk bölümüyle sizlerle... Hayata Dokunmak programında, Rukiye Karaköse'nin ilk konuğu Diş Hekimi / Psikoterapist Dr. Şenay Çetin oldu.

İnsanın dünyadaki dair birçok konudan bahsedilen programda Dr. Şenay Çetin kendi tecrübelerinden yola çıkarak bizlere kendimizi nasıl tanımamız gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Kendi İçimize Yolculuk

05:30 İnsanın Dünyadaki Serüveni

10:00 İnsanın Hayattaki Anlam Arayışı

22:00 Kendi İçimize Nasıl Dönebiliriz?

45:00 İnsanın Acılarından Edindiği Tecrübeler

54:00 Doğayla Olan İlişkimiz

01:05:00 Bireysel Yolculuğumuzda Dostlarımızın Rolü

01:21:00 Kendini Tanımak İsteyen Biri Nereden Başlamalı?

01:33:00 Tabiatın, Tarihin, Toplumun ve Nefsin Belirleyiciliği

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