10. Bölüm "İnsan Yetiştirme"

Bir insanı eğitmek ne demektir? Ailenin eğitimdeki yeri ve önemi nedir? Eğitim sürecimize çevre nasıl etki ediyor? Sosyal çevre kader midir? Geleneğimiz nasıl bir insan modeli inşa ediyor? Eğitim serüvenimizde okulun yeri ve etkisi nedir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 10. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Eğitimci - Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Mehmet Arslan oldu.

00:00 Rukiye Karaköse

01:00 Bir Eğitim Yolculuğu Olarak Hayat

14:00 Bir insanı eğitmek ne demektir?

21:00 Ailenin eğitimdeki yeri ve önemi

27:00 Ebeveynlerin "İnsan Yetiştirme" Görevine Hazırlanışları

40:00 Eğitim sürecimizde çevrenin etkisi

01:00:00 Sosyal çevre kader midir?

01:06:00 Geleneğimiz nasıl bir insan modeli inşa ediyor?

01:14:00 Çocuk yetiştirmede "İtaat" ve "Özerklik" Dengesi

01:26:00 "Ait olma- birey olma" dengesini nasıl sağlayabiliriz?

01:36:00 Eğitim serüvenimizde okulun yeri ve etkisi

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