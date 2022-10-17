10. Bölüm "İnsan Yetiştirme"

Bir insanı eğitmek ne demektir? Ailenin eğitimdeki yeri ve önemi nedir? Eğitim sürecimize çevre nasıl etki ediyor? Sosyal çevre kader midir? Geleneğimiz nasıl bir insan modeli inşa ediyor? Eğitim serüvenimizde okulun yeri ve etkisi nedir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 10. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Eğitimci - Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Mehmet Arslan oldu.
00:00 Rukiye Karaköse
01:00 Bir Eğitim Yolculuğu Olarak Hayat
14:00 Bir insanı eğitmek ne demektir?
21:00 Ailenin eğitimdeki yeri ve önemi
27:00 Ebeveynlerin "İnsan Yetiştirme" Görevine Hazırlanışları
40:00 Eğitim sürecimizde çevrenin etkisi
01:00:00 Sosyal çevre kader midir?
01:06:00 Geleneğimiz nasıl bir insan modeli inşa ediyor?
01:14:00 Çocuk yetiştirmede "İtaat" ve "Özerklik" Dengesi
01:26:00 "Ait olma- birey olma" dengesini nasıl sağlayabiliriz?
01:36:00 Eğitim serüvenimizde okulun yeri ve etkisi
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