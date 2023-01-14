11. Bölüm | Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler

Meslek seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Meslek bir bireyin hayatında neleri belirler? Tarım toplumunda meslekler nasıl yapılanmıştı? Meslek seçiminde sosyal faktörler nelerdir? Meslekleri biz mi seçiyoruz toplumsal durumlar mı zorunlu kılıyor? Endüstri devrimi birey ve aileyi nasıl etkiledi? Mesleklerin geleceğine dair neler söylenebilir? Meslek seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 11. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Sanar oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

01:15 Meşguliyetin "meslek" olabilmesi için hangi kriterler gerekli?

08:10 Meslek bir bireyin hayatında neleri belirler?

14:30 Tarım toplumunda meslekler nasıl yapılanmıştı?

17:30 Meslek seçiminde sosyal faktörler nelerdir?

22:30 Endüstri devrimi meslekler üzerinde nasıl bir dönüşüme yol açtı?

32:00 Mesleklerin dönüşümü ve çalışma hayatı

38:00 Çalışma yaşamı ve mesleklerin itibari

54:00 Meslekleri biz mi seçiyoruz toplumsal durumlar mı zorunlu kılıyor?

01:06:00 Endüstri devrimi birey ve aileyi nasıl etkiledi?

01:13:00 Djitalleşme süreci iş hayatını nasıl etkiledi?

01:21:00 Mesleklerin geleceğine dair neler söylenebilir?

01:33:00 Meslek seçerken nelere dikkat etmeliyiz?