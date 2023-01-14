11. Bölüm | Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler

Meslekleri biz mi seçiyoruz toplumsal durumlar mı zorunlu kılıyor?

14 Ocak 2023 | 11:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

Meslek seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Meslek bir bireyin hayatında neleri belirler? Tarım toplumunda meslekler nasıl yapılanmıştı? Meslek seçiminde sosyal faktörler nelerdir? Meslekleri biz mi seçiyoruz toplumsal durumlar mı zorunlu kılıyor? Endüstri devrimi birey ve aileyi nasıl etkiledi? Mesleklerin geleceğine dair neler söylenebilir? Meslek seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 11. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Sanar oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

01:15 Meşguliyetin "meslek" olabilmesi için hangi kriterler gerekli?

08:10 Meslek bir bireyin hayatında neleri belirler?

14:30 Tarım toplumunda meslekler nasıl yapılanmıştı?

17:30 Meslek seçiminde sosyal faktörler nelerdir?

22:30 Endüstri devrimi meslekler üzerinde nasıl bir dönüşüme yol açtı?

32:00 Mesleklerin dönüşümü ve çalışma hayatı

38:00 Çalışma yaşamı ve mesleklerin itibari

54:00 Meslekleri biz mi seçiyoruz toplumsal durumlar mı zorunlu kılıyor?

01:06:00 Endüstri devrimi birey ve aileyi nasıl etkiledi?

01:13:00 Djitalleşme süreci iş hayatını nasıl etkiledi?

01:21:00 Mesleklerin geleceğine dair neler söylenebilir?

01:33:00 Meslek seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11. Bölüm | Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler
11. Bölüm | Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler 14 Ocak 2023 | 11:58
18. Bölüm | İnanmak
18. Bölüm | İnanmak 30 Mart 2022 | 18:39
51. Bölüm | Amaçlı Yaşamak
51. Bölüm | Amaçlı Yaşamak 21 Aralık 2022 | 18:39
52. Bölüm | Kişinin Kendisiyle İletişimi
52. Bölüm | Kişinin Kendisiyle İletişimi 29 Aralık 2022 | 15:45
54. Bölüm | Sanat, Sinema ve Hayat
54. Bölüm | Sanat, Sinema ve Hayat 27 Aralık 2022 | 20:25
55. Bölüm | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar
55. Bölüm | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar 28 Aralık 2022 | 12:02
56. Bölüm | Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır?
56. Bölüm | Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? 04 Ocak 2023 | 20:36
57. Bölüm | Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış
57. Bölüm | Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış 12 Ocak 2023 | 09:30