Maneviyatın hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Din ve maneviyat ilişkisi nedir? Maneviyatsız bir yaşam mümkün mü? Maneviyat insan yaşamına ne katar? Maneviyatın mutlulukla nasıl bir ilişkisi var? Başkalarının mutluluğu ile mutlu olmak mümkün mü?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 13. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Dr. Abdülhakim Beki oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

01:30 Maneviyatın hayatımızdaki yeri ve önemi

09:00 Din ve Maneviyat İlişkisi

20:00 Manevi ihtiyaç ve yönelişler

32:00 İnsanın anlam arayışı

43:00 Akleden kalp nedir?

52:00 Kaç türlü "maneviyat" anlayışı var?

01:02:00 Maneviyatsız bir yaşam mümkün mü?

01:06:00 Maneviyat insan yaşamına ne katar?

01:13:00 İnsanın varoluşunu anlamlandıran bir etken olarak "dua"

01:27:00 Maneviyatın mutlulukla nasıl bir ilişkisi var?

01:32:00 Başkalarının mutluluğu ile mutlu olmak

01:34:00 Maneviyatı güçlü insanın özellikleri

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