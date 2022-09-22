2. Bölüm "Orta Çağ"

Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde gerçekleşen Hayata Dokunmak programının ikinci bölümüne Eğitimci Necla Koytak hanımefendi konuk olarak katıldı.
Aydınlanma Çağı'ndan önce Orta Çağ Avrupasında kilise baskısının konuşulduğu programda, kilise baskısının sonucu ortaya çıkan aklın egemenliğinin esas alınmasının Orta Çağ Avrupası'nda ne tür sonuçlar doğurduğu üzerinde duruldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Aydınlanma Çağı ve Aklın Egemenliği
10:00 Orta Çağ Avrupasında Kilise Baskısı
13:00 Aklın Egemenliği Ne Tür Sonuçlar Doğurdu?
15:00 Aydınlanma Çağı ve Aklın Egemenliği İnsana Ne Getirdi?
19:00 İslam'ın Zirvesi: Orta Çağ
22:00 İslam Medeniyetinin Zirvesi: Orta Çağ
25:00 Aydınlanma Çağı Düşünürlerinin Sancısı
28:00 Modernizmin Öngördüğü İnsan Modeli
33:00 Modernizmin Kutsalı Var mıdır?
36:00 Avrupa'nın Aklı ve Nefsi Doyurmaya Odaklı Ahlak Anlayışı
40:00 Aydınlanma Çağının Temel İlkeleri
48:00 Avrupalı Filozoflar Aklı Yüceltirken Hangi Akıldan Söz Ediyor?
01:12:00 Modernizmin Fikri Temelleri
01:16:00 Modernizmin Aileye Bakışı
01:27:00 Modernizm İle Değişen Aile Yapısı
01:36:00 Aydınlanma Çağı ve Aklın Egemenliği İnsana Ne Getirdi?
**
VAV TV RESMİ WEB SİTE
VAV TV FREKANS AYARLARI
►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
► https://facebook.com/vavtv
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr