2. Bölüm "Orta Çağ"

Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde gerçekleşen Hayata Dokunmak programının ikinci bölümüne Eğitimci Necla Koytak hanımefendi konuk olarak katıldı.

Aydınlanma Çağı'ndan önce Orta Çağ Avrupasında kilise baskısının konuşulduğu programda, kilise baskısının sonucu ortaya çıkan aklın egemenliğinin esas alınmasının Orta Çağ Avrupası'nda ne tür sonuçlar doğurduğu üzerinde duruldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Aydınlanma Çağı ve Aklın Egemenliği

10:00 Orta Çağ Avrupasında Kilise Baskısı

13:00 Aklın Egemenliği Ne Tür Sonuçlar Doğurdu?

15:00 Aydınlanma Çağı ve Aklın Egemenliği İnsana Ne Getirdi?

19:00 İslam'ın Zirvesi: Orta Çağ

22:00 İslam Medeniyetinin Zirvesi: Orta Çağ

25:00 Aydınlanma Çağı Düşünürlerinin Sancısı

28:00 Modernizmin Öngördüğü İnsan Modeli

33:00 Modernizmin Kutsalı Var mıdır?

36:00 Avrupa'nın Aklı ve Nefsi Doyurmaya Odaklı Ahlak Anlayışı

40:00 Aydınlanma Çağının Temel İlkeleri

48:00 Avrupalı Filozoflar Aklı Yüceltirken Hangi Akıldan Söz Ediyor?

01:12:00 Modernizmin Fikri Temelleri

01:16:00 Modernizmin Aileye Bakışı

01:27:00 Modernizm İle Değişen Aile Yapısı

01:36:00 Aydınlanma Çağı ve Aklın Egemenliği İnsana Ne Getirdi?

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