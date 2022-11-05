25. Bölüm " İslam Medeniyetinde Bilim"

Müslüman bilim adamlarının başarılarının sırrı neydi?

05 Kasım 2022 | 18:42
VİDEO DEVAM EDİYOR

"İslam Bilimsel İlerlemeye Kapalıdır" söylemi nasıl ortaya çıktı? "İslam'ın özüne dönmemiz gerekir" teziyle amaçlanan neydi? İslam Dünyasında bilginin yayılmasını sağlayan unsurlar nelerdir? Müslüman bilim adamlarının başarılarının sırrı neydi?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 25. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

05:00 "İslam Bilimsel İlerlemeye Kapalıdır" söylemi nasıl ortaya çıktı?

18:00 "İslam'ın özüne dönmemiz gerekir" teziyle amaçlanan neydi?

23:00 İslam Dünyasında bilginin yayılmasını sağlayan unsurlar

31:00 Müslüman bilim adamlarının başarılarının sırrı neydi?

40:00 "Bilginin İslamileştirilmesi" projesi ve sonuçları

47:00 İmam Gazzali sonrası düşünce dünyamız ve Osmanlı felsefe geleneği

01:02:00 Modernizme karşı direnç gösteren geleneksel refleksler

01:08:00 Batı'ya Özgü Bir Olgu: "Din ve Bilim" Kavgası

01:13:00 Klasik İslam Düşüncesi ve Bilim Felsefesi

01:17:00 Yeni Metafizik: Modern Fizik ve Kozmoloji

01:29:00 Bilimsel faaliyetin esası: Modelleme ve Temsil

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25. Bölüm " İslam Medeniyetinde Bilim"
25. Bölüm " İslam Medeniyetinde Bilim" 05 Kasım 2022 | 18:02