3. Bölüm "İnsanın Anlam Arayışı"

İnsan neden doğadan uzaklaşıp şehir yaşamına kaçıyor?

23 Eylül 2022 | 21:18
VİDEO DEVAM EDİYOR

İnsan ne ile yaşar? İnsan neden doğadan uzaklaşıp şehir yaşamına kaçıyor? Japonların uyguladığı orman banyosu yöntemi nedir? Okumak insan hayatında neye tekabül ediyor? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 3. bölümüyle sizlerle...

Hayata Dokunmak programında, Rukiye Karaköse'nin bu haftaki konuğu Yönetmen Erkam Bülbül oldu.

00:00 Hayata Dokunmak
12:00 İnsanın Anlam Arayışı
30:00 Doğadan Kaçıp Şehir Yaşamına Sığınan İnsan
34:00 İnsan Neden Doğadan Uzaklaşıp Şehir Yaşamına Kaçıyor?
45:00 Japonların Uyguladığı Orman Banyosu Yöntemi Nedir?
50:00 İnsanın Anlam Arayışında Bir Yol: Sanat
01:11:00 Okumak İnsan Hayatında Neye Tekabül Ediyor?
01:30:00 İnsanın Anlam Arayışındaki Dostluk

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