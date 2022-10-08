4. Bölüm "Bireyselleşme ve Bireycilik"

Birey ne demektir? Birey ve toplum arasındaki ilişki nedir? Bireyciliğin kişi ve toplum hayatına olumsuz etkileri nelerdir? Bireysel yaşamda aile hangi konumda yer alıyor? Kentleşmenin kültür ve yaşam üzerindeki etkileri nelerdir? Bireyselleşme dinin ruhuna aykırı mı?
Hayata Dokunmak programında bu hafta modern dönemde bireyselleşme ve bireycilik konuşuldu.
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 4. bölümüyle sizlerle..
Rukiye Karaköse'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Yunus Kaya oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
01:05 Birey ne demektir?
14:00 Birey ve toplum değerleri
20:00 Birey ve toplum ilişkisi
25:00 Bireycilik-toplulukçuluk değerleri
32:00 Bireyciliğin kişi ve toplum hayatına olumsuz etkileri
39:00 Modernite ve Endüstri Devrimi'nin bireyselleşmedeki etkisi
47:00 Bireyselleşme ile aile yapısında meydana gelen değişimler
01:03:00 Bireysel yaşamda aile hangi konumda yer alıyor?
01:06:00 Hızlı şehirleşme, geleneksel yapı ve normların yıkılması
01:14:00 Kentselleşmenin kültür ve yaşam üzerindeki etkileri
01:18:00 Kentleşme ve eğitim ilişkisi
01:21:00 Bireyselleşme dinin ruhuna aykırı mı?
01:24:00 Bireyselleşmenin sonuçları
01:29:00 Bireyselleşme geri dönülmez bir süreç mi?