4. Bölüm "Bireyselleşme ve Bireycilik"

Birey ne demektir? Birey ve toplum arasındaki ilişki nedir? Bireyciliğin kişi ve toplum hayatına olumsuz etkileri nelerdir? Bireysel yaşamda aile hangi konumda yer alıyor? Kentleşmenin kültür ve yaşam üzerindeki etkileri nelerdir? Bireyselleşme dinin ruhuna aykırı mı?

Hayata Dokunmak programında bu hafta modern dönemde bireyselleşme ve bireycilik konuşuldu.

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 4. bölümüyle sizlerle..

Rukiye Karaköse'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Yunus Kaya oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

01:05 Birey ne demektir?

14:00 Birey ve toplum değerleri

20:00 Birey ve toplum ilişkisi

25:00 Bireycilik-toplulukçuluk değerleri

32:00 Bireyciliğin kişi ve toplum hayatına olumsuz etkileri

39:00 Modernite ve Endüstri Devrimi'nin bireyselleşmedeki etkisi

47:00 Bireyselleşme ile aile yapısında meydana gelen değişimler

01:03:00 Bireysel yaşamda aile hangi konumda yer alıyor?

01:06:00 Hızlı şehirleşme, geleneksel yapı ve normların yıkılması

01:14:00 Kentselleşmenin kültür ve yaşam üzerindeki etkileri

01:18:00 Kentleşme ve eğitim ilişkisi

01:21:00 Bireyselleşme dinin ruhuna aykırı mı?

01:24:00 Bireyselleşmenin sonuçları

01:29:00 Bireyselleşme geri dönülmez bir süreç mi?