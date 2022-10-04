5. Bölüm "İnsanın Dört Zindanı"

Ali Şeriati'ye göre insanın doğası nedir? Tabiatın belirleyiciliği insan için neyi ifade ediyor? Tarih bizi nasıl şekillendiriyor? Toplumun belirleyiciliği insanın nasıl zindanı oluyor? Hayata Dokunmak programında Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı anıldı. Programın ilk kısmında Sosyolog Erol Erdoğan, Şaban Teoman Duralı'yı anlattı. Hayata Dokunmak programının devamında Ali Şeriati'nin İnsanın Dört Zindanı" kitabı incelendi.

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 5. bölümüyle sizlerle... Hayata Dokunmak programında, Rukiye Karaköse'nin bu haftaki konuğu Sosyolog Erol Erdoğan oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

04:00 Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın Ardından

17:00 İnsanın Dört Zindanı

22:00 Ali Şeriati'ye Göre İnsanın Doğası

30:00 Dört Zindan: Kendinin, Tabiatın, Tarihin ve Toplumun Belirleyiciliği

34:00 Tabiatın Belirleyiciliği İnsan İçin Neyi İfade Ediyor?

44:00 Tarih Bizi Nasıl Şekillendiriyor?

01:01:00 Toplumun Belirleyiciliği İnsanın Nasıl Zindanı Oluyor?

01:12:00 Özgürlüğün hakiki doğası

01:18:00 Bilim ve Özgürlük İlişkisi

01:20:00 İsar Ahlakı ve Özgürlük İlişkisi

01:28:00 Aşkın Doğası ve Din

01:35:00 İnsanın Yeni Zindanları

01:40:00 İnsanın Hak ve Sorumlulukları

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

► https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr