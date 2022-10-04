5. Bölüm "İnsanın Dört Zindanı"

Toplumun belirleyiciliği insanın nasıl zindanı oluyor?

05 Ekim 2022 | 06:57
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ali Şeriati'ye göre insanın doğası nedir? Tabiatın belirleyiciliği insan için neyi ifade ediyor? Tarih bizi nasıl şekillendiriyor? Toplumun belirleyiciliği insanın nasıl zindanı oluyor? Hayata Dokunmak programında Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı anıldı. Programın ilk kısmında Sosyolog Erol Erdoğan, Şaban Teoman Duralı'yı anlattı. Hayata Dokunmak programının devamında Ali Şeriati'nin İnsanın Dört Zindanı" kitabı incelendi.

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 5. bölümüyle sizlerle... Hayata Dokunmak programında, Rukiye Karaköse'nin bu haftaki konuğu Sosyolog Erol Erdoğan oldu.

00:00 Hayata Dokunmak
04:00 Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın Ardından
17:00 İnsanın Dört Zindanı
22:00 Ali Şeriati'ye Göre İnsanın Doğası
30:00 Dört Zindan: Kendinin, Tabiatın, Tarihin ve Toplumun Belirleyiciliği
34:00 Tabiatın Belirleyiciliği İnsan İçin Neyi İfade Ediyor?
44:00 Tarih Bizi Nasıl Şekillendiriyor?
01:01:00 Toplumun Belirleyiciliği İnsanın Nasıl Zindanı Oluyor?
01:12:00 Özgürlüğün hakiki doğası
01:18:00 Bilim ve Özgürlük İlişkisi
01:20:00 İsar Ahlakı ve Özgürlük İlişkisi
01:28:00 Aşkın Doğası ve Din
01:35:00 İnsanın Yeni Zindanları
01:40:00 İnsanın Hak ve Sorumlulukları

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