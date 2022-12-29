52. Bölüm | Konuşmak

Kişinin kendisiyle iletişimi ne demektir?

29 Aralık 2022 | 15:45
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İmtihan zamanlarında savrulmamak için neyi hatırlamalıyız? Yaratıcı ve kul arasında nasıl bir ilişki biçimi var? Kişiler arası iletişimde en önemli hususlar nelerdir? Edep ve zarafet kişiler arası ilişkilere nasıl yansır? Dijital çağda zarif ilişkiler kurabilmek için neye ihtiyacımız var?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 52. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Ali Büyükaslan oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

01:00 Konuşabiliyor muyuz?

03:00 Kişinin kendisiyle iletişimi ne demektir?

09:00 Kimliğimizin oluşumunda önceliklerimizin etkisi

12:00 İletişim becerisi olarak ilişki yönetimi

14:00 Kişinin kendiyle iletişimde nelere dikkat etmesi gerekir?

23:00 İmtihan zamanlarında savrulmamak için neyi hatırlamalıyız?

33:00 Yaratıcı ve kul arasında nasıl bir ilişki biçimi var?

35:00 Kişiler arası iletişimde en önemli hususlar nelerdir?

45:00 İletişimde üslubun fonksiyonları

01:03:00 Edep ve zarafet kişiler arası ilişkilere nasıl yansır?

01:09:00 İletişim devrimi bize ne getirdi, bizden ne götürdü?

01:18:00 Enformasyon bombardımanı altında olmak psikolojimizi nasıl etkiliyor?

01:29:00 Bilgi çağında olduğumuz halde neden bilge insanlar olamıyoruz?

01:39:00 İletişim çağında modern insanın yalnızlığı

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