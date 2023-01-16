Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 53. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Hz. Mevlana'yı Anlamak

04:00 Hz. Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü: Şeb-i Arus

09:00 İlahi aşka adanmış bir ömür: Hz. Mevlana

30:00 Mutasavvıf, Alim ve Şair Hz. Mevlana'yı nasıl anlayabiliriz?

40:00 Hz. Mevlana'yı tarih boyunca Doğu'dan Batı'ya Etkili Kılan Nedir?

01:01:00 Mesnevi'yi ve Hz. Mevlana'nın diğer eserlerini doğru okuma ve anlama

01:09:00 Mevlevilerin zikir töreni: Sema Ayini

01:19:00 Sema törenlerindeki sembollerin nasıl bir anlamı var?