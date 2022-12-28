55. Bölüm | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 55. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu İzmir Katip Çelebi Üni. Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Genetiğiyle oynanmış kavramlar

16:00 Aile medeniyeti ne demek?

26:00 Aydınlanma düşüncesinin temel itirazı neydi?

36:00 Modernlik neden kadın üzerinde inşa edildi?

43:00 Modernleşmenin Türkiye'deki sonuçları nasıl oldu?

01:07:00 Yaratıcıdan bağımsız bir özgürlük anlayışı insanı nereye götürür?

01:13:00 "Mahalle Baskısı" kavramı neyi ifade ediyor?

01:37:00 Genetiğiyle oynanmış kavramlar