55. Bölüm | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar

Rukiye Karaköse'nin konuğu İzmir Katip Çelebi Üni. Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse oldu.

28 Aralık 2022 | 19:42
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Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 55. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu İzmir Katip Çelebi Üni. Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse oldu.

00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Genetiğiyle oynanmış kavramlar
16:00 Aile medeniyeti ne demek?
26:00 Aydınlanma düşüncesinin temel itirazı neydi?
36:00 Modernlik neden kadın üzerinde inşa edildi?
43:00 Modernleşmenin Türkiye'deki sonuçları nasıl oldu?
01:07:00 Yaratıcıdan bağımsız bir özgürlük anlayışı insanı nereye götürür?
01:13:00 "Mahalle Baskısı" kavramı neyi ifade ediyor?
01:37:00 Genetiğiyle oynanmış kavramlar

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