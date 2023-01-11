Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 57. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Yazar Enes Ergür oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış

06:30 Tasavvufun dini ilimler arasındaki yeri nedir?

13:00 Tasavvuf ilminin gayesi nedir?

30:00 Tasavvuf, hakikat ve muhabbet kavramları

36:00 Nefs terbiyesi konusunda neler yapabiliriz?

41:00 Tasavvuf ve Mesnevi'den hayata bakış

48:00 Nefs terbiyesi yapabilmek için bir yapıya aidiyet gerekir mi?

52:00 Tasavvuf yolu için doğru rehbere nasıl ulaşabiliriz?

58:00 Peygamberimizin ahlakını kuşanabilmek için neler yapmalıyız?

01:09:00 İnsan-ı Kamil Olmak noktasında hepimiz için umut var mıdır?

01:21:00 Mesnevi'yi mutlaka bir mesnevihan eşliğinnde mi okumalıyız?

01:28:00 "Neden bu acıları çekiyorum" sorusuna Mesnevi'den nasıl bir cevap buluruz?