59. Bölüm | Hayatın Özü: Sevgi

Güçlü tutkuları yapıcı bir şekilde yönlendirmek mümkün mü?

26 Ocak 2023 | 15:03
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Farklı türlerdeki sevgi çeşitleri hayatımızı nasıl etkiler? Tutku sevginin yıkıcı boyutu mudur? Güçlü tutkuları yapıcı bir şekilde yönlendirmek mümkün mü? Aşk ve sevgiyi birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Sevmenin sevendeki tezahürleri nelerdir? Sevgi ve saygı arasında nasıl bir ilişki var? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 59. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın oldu.

00:00 İnsani ilişkilerin temeli: Sevgi ve saygı

04:50 Hayatın özü: Sevgi

09:50 Farklı türlerdeki sevgi çeşitleri hayatımızı nasıl etkiler?

13:10 İnsani ilişkilerin temeli: Sevgi ve saygı

17:15 Tutku sevginin yıkıcı boyutu mudur?

19:50 Güçlü tutkuları yapıcı bir şekilde yönlendirmek mümkün mü?

23:35 "Tutku gibi aşkta da aşırı bir sevgi ve bağlılık vardır"

26:00 Aşk ve sevgiyi birbirinden nasıl ayırt edebiliriz

31:00 Karşılıklı sevgi nedir?

56:00 "Sevmeden hep sevilmeyi istemek, sağlıklı bir durum değildir"

01:00:30 Sevmenin sevendeki tezahürleri nelerdir?

01:15:00 Hayatın özü: Sevgi

01:18:00 Sevgi ve saygı arasında nasıl bir ilişki var?

01:28:00 İnsani ilişkilerin temeli: Sevgi ve saygı

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