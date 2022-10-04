6. Bölüm "Dostluk ve Kardeşlik"

Sohbet etmek insan olma serüvenimizde nasıl bir etkiye sahip?

05 Ekim 2022 | 06:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

Kardeşlik hukuku neleri kapsar? Kardeşlikte kan bağı ne kadar önemli? Sohbet etmek insan olma serüvenimizde nasıl bir etkiye sahiptir? "Hz. İnsan" Kavramından Ne Anlamalıyız? Dost sustuklarımızı da duyan kişi midir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 6. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Uzm. Psk. Hamza Ertürk oldu.

00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Dostluk ve Kardeşlik
06:00 Dünyada Pek Az Rastlanan Yüksek ve Müstesna Ruh Hali: Dostluk
08:00 Kardeş Kelimesinin Etimolojisi
14:30 Kardeşlik hukuku neleri kapsar?
18:00 Kardeşlikte kan bağı ne kadar önemli?
28:00 İnsanın içine doğduğu ailenin dışında edindiği ailesi: Dostları
36:00 "İyi Gün Dostu" ve "Kötü Gün Dostu" Kavramları
50:00 Sohbet etmek insan olma serüvenimizde nasıl bir etkiye sahip?
01:18:00 Sartre'ın "Cehennem Başkalarıdır" Sözü Ne Kadar Doğru
01:28:00 "Hz. İnsan" Kavramından Ne Anlamalıyız?
01:37:00 Dost sustuklarımızı da duyan kişi midir?

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