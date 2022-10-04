6. Bölüm "Dostluk ve Kardeşlik"

Kardeşlik hukuku neleri kapsar? Kardeşlikte kan bağı ne kadar önemli? Sohbet etmek insan olma serüvenimizde nasıl bir etkiye sahiptir? "Hz. İnsan" Kavramından Ne Anlamalıyız? Dost sustuklarımızı da duyan kişi midir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 6. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Uzm. Psk. Hamza Ertürk oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Dostluk ve Kardeşlik

06:00 Dünyada Pek Az Rastlanan Yüksek ve Müstesna Ruh Hali: Dostluk

08:00 Kardeş Kelimesinin Etimolojisi

14:30 Kardeşlik hukuku neleri kapsar?

18:00 Kardeşlikte kan bağı ne kadar önemli?

28:00 İnsanın içine doğduğu ailenin dışında edindiği ailesi: Dostları

36:00 "İyi Gün Dostu" ve "Kötü Gün Dostu" Kavramları

50:00 Sohbet etmek insan olma serüvenimizde nasıl bir etkiye sahip?

01:18:00 Sartre'ın "Cehennem Başkalarıdır" Sözü Ne Kadar Doğru

01:28:00 "Hz. İnsan" Kavramından Ne Anlamalıyız?

01:37:00 Dost sustuklarımızı da duyan kişi midir?

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