60. Bölüm | Hayatı Zarafetle Yaşamak

Zarafet olmazsa olmaz mıdır yoksa bir lüks müdür?

31 Ocak 2023 | 18:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 60. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Hayatı Zarafetle Yaşamak

04:00 Zarafet olmazsa olmaz mıdır yoksa bir lüks müdür?

06:00 Mimaride zarafetin yansımaları nelerdir?

15:00 Şehir planlanmasında zarafetin yansımaları nelerdir?

21:00 Mahalle ruhunu özlüyor muyuz?

25:00 Mahalle ve sitedeki komşuluk biçimleri arasında fark var mı?

40:00 Kullukta zarafet nasıl olur?

45:00 Estetik ve zarafetin Osmanlı'da günlük hayattaki yansımaları nasıldı?

50:00 Günlük hayatımıza zarafeti ve estetiği nasıl katabiliriz?

56:00 Hayatı zarafetle yaşamak

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11. Bölüm | Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler
11. Bölüm | Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler 14 Ocak 2023 | 11:58
53. Bölüm | Hz. Mevlana'yı Anlamak
53. Bölüm | Hz. Mevlana'yı Anlamak 16 Ocak 2023 | 18:34
55. Bölüm | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar
55. Bölüm | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar 28 Aralık 2022 | 12:02
56. Bölüm | Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır?
56. Bölüm | Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? 04 Ocak 2023 | 20:36
57. Bölüm | Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış
57. Bölüm | Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış 12 Ocak 2023 | 09:30
58. Bölüm | Modern Hayat ve Din
58. Bölüm | Modern Hayat ve Din 19 Ocak 2023 | 19:18
59. Bölüm | Hayatın Özü: Sevgi
59. Bölüm | Hayatın Özü: Sevgi 26 Ocak 2023 | 15:03
60. Bölüm | Hayatı Zarafetle Yaşamak
60. Bölüm | Hayatı Zarafetle Yaşamak 31 Ocak 2023 | 16:23