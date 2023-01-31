60. Bölüm | Hayatı Zarafetle Yaşamak

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 60. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Hayatı Zarafetle Yaşamak
04:00 Zarafet olmazsa olmaz mıdır yoksa bir lüks müdür?
06:00 Mimaride zarafetin yansımaları nelerdir?
15:00 Şehir planlanmasında zarafetin yansımaları nelerdir?
21:00 Mahalle ruhunu özlüyor muyuz?
25:00 Mahalle ve sitedeki komşuluk biçimleri arasında fark var mı?
40:00 Kullukta zarafet nasıl olur?
45:00 Estetik ve zarafetin Osmanlı'da günlük hayattaki yansımaları nasıldı?
50:00 Günlük hayatımıza zarafeti ve estetiği nasıl katabiliriz?
56:00 Hayatı zarafetle yaşamak