60. Bölüm | Hayatı Zarafetle Yaşamak

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 60. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Hayatı Zarafetle Yaşamak

04:00 Zarafet olmazsa olmaz mıdır yoksa bir lüks müdür?

06:00 Mimaride zarafetin yansımaları nelerdir?

15:00 Şehir planlanmasında zarafetin yansımaları nelerdir?

21:00 Mahalle ruhunu özlüyor muyuz?

25:00 Mahalle ve sitedeki komşuluk biçimleri arasında fark var mı?

40:00 Kullukta zarafet nasıl olur?

45:00 Estetik ve zarafetin Osmanlı'da günlük hayattaki yansımaları nasıldı?

50:00 Günlük hayatımıza zarafeti ve estetiği nasıl katabiliriz?

56:00 Hayatı zarafetle yaşamak