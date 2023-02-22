61. Bölüm I Psikososyal açıdan afet ve sonrası

Aklın ve tahammülün sınırlarını zorlayan durumlara nasıl sabredeceğiz?

22 Şubat 2023 | 11:29
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Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 61. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Sami Şener ve Sosyolog Dr. Roza Süleymanoğlu Dinçer oldu.

00:00 Hayata Dokunmak
01:25 Asrın felaketi: Deprem
03:15 Deprem sürecinden sonra yaralarımızı nasıl saracağız?
14:30 Büyük felaketlere manevi açıdan nasıl yaklaşmalıyız?
26:41 Aklın ve tahammülün sınırlarını zorlayan durumlara nasıl sabredeceğiz?
43:59 Afet sonrası toplumda açığa çıkan merhamet ve empati
1:01:34 Birbirimizin acılarına nasıl kardeş olabiliriz?
1:03:06 Dayanışmanın süreci atlatmada nasıl bir rolü var?
1:12:11 Afet sonrası ülkenin her bir ferdine hangi sorumluluklar düşüyor?
1:31:51 Afet sonrası süreçte ümidimizi nasıl koruruz?

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