61. Bölüm I Psikososyal açıdan afet ve sonrası

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 61. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Sami Şener ve Sosyolog Dr. Roza Süleymanoğlu Dinçer oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

01:25 Asrın felaketi: Deprem

03:15 Deprem sürecinden sonra yaralarımızı nasıl saracağız?

14:30 Büyük felaketlere manevi açıdan nasıl yaklaşmalıyız?

26:41 Aklın ve tahammülün sınırlarını zorlayan durumlara nasıl sabredeceğiz?

43:59 Afet sonrası toplumda açığa çıkan merhamet ve empati

1:01:34 Birbirimizin acılarına nasıl kardeş olabiliriz?

1:03:06 Dayanışmanın süreci atlatmada nasıl bir rolü var?

1:12:11 Afet sonrası ülkenin her bir ferdine hangi sorumluluklar düşüyor?

1:31:51 Afet sonrası süreçte ümidimizi nasıl koruruz?