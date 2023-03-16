63. Bölüm | Arketipler ve İlahi Kaynakları

İnsan davranışlarını oluşturan ilk örnekler nasıldı?

16 Mart 2023 | 11:45
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Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 63. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu İÜ Öğr. Üyesi Dr. Ali Barış Kaplan oldu.

00:00 Arketipler ve ilahi kaynakları

03:32 Kolektif bilinç ve arketipler

05:55 İnsanların deneyimlerini oluşturan arketipler

09:44 Kolektif bilinç dışı nedir ve nasıl oluşur?

17:30 Jung'un spiritüel yönelimleri sonucu arketipsel çalışmaları

21:04 İnsanların deneyimlerini oluşturan arketipler

37:14 İnsan yaşamını oluşturan yapıtaşları

41:37 İnsan yaşamının yapıtaşı kaynağı olarak Kehf Suresi

47:32 Peygamberimizin Hira mağarasındaki inzivası

54:28 İnsan davranışlarını oluşturan ilk örnekler nasıldı?

01:00:00 Peygamberlerin kıssaları insan kültürünü nasıl etkiledi?

01:00:50 Peygamber kıssalarındaki nesneler neyi simgeliyor?

01:05:43 İnsan kültürünü oluşturan ilk örnekler

01:10:33 Peygamberlerin kıssaları insan kültürünü nasıl etkiledi?

01:18:52 Peygamber Efendimizin hayatından insan davranışlarını dönüştürecek ilk örnekler

01:27:29 Peygamber Efendimizin hayatından insan yaşamına kılavuzluk edecek motifler

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