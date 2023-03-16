63. Bölüm | Arketipler ve İlahi Kaynakları

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 63. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu İÜ Öğr. Üyesi Dr. Ali Barış Kaplan oldu.
00:00 Arketipler ve ilahi kaynakları
03:32 Kolektif bilinç ve arketipler
05:55 İnsanların deneyimlerini oluşturan arketipler
09:44 Kolektif bilinç dışı nedir ve nasıl oluşur?
17:30 Jung'un spiritüel yönelimleri sonucu arketipsel çalışmaları
21:04 İnsanların deneyimlerini oluşturan arketipler
37:14 İnsan yaşamını oluşturan yapıtaşları
41:37 İnsan yaşamının yapıtaşı kaynağı olarak Kehf Suresi
47:32 Peygamberimizin Hira mağarasındaki inzivası
54:28 İnsan davranışlarını oluşturan ilk örnekler nasıldı?
01:00:00 Peygamberlerin kıssaları insan kültürünü nasıl etkiledi?
01:00:50 Peygamber kıssalarındaki nesneler neyi simgeliyor?
01:05:43 İnsan kültürünü oluşturan ilk örnekler
01:10:33 Peygamberlerin kıssaları insan kültürünü nasıl etkiledi?
01:18:52 Peygamber Efendimizin hayatından insan davranışlarını dönüştürecek ilk örnekler
01:27:29 Peygamber Efendimizin hayatından insan yaşamına kılavuzluk edecek motifler