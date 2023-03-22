64. Bölüm | Çocuklarda Dini Gelişim

Din ve ibadet gibi kavramlar çocuk için neyi ifade eder?

22 Mart 2023 | 12:53
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Çocuklarda dini gelişimi dönemlere ayırmak mümkün mü? Evlilik ve doğum öncesi tutumların çocuğun hayatına etkisi nedir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 64. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Akademisyen Dr. Gülsüm Ağırakça oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Çocuklarda dini gelişim

04:00 "Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar" hadisinin hikmeti

06:30 Çocukların dini gelişiminde ailelerin rolü

10:00 Çocuklarda dini gelişimi dönemlere ayırmak mümkün mü?

13:40 Çocuğun dini gelişiminde doğum öncesi dönem

19:45 Evlilik ve doğum öncesi tutumların çocuğun hayatına etkisi

21:45 Bebeklik döneminde dini gelişim olur mu?

27:30 Din ve ibadet gibi kavramlar çocuk için neyi ifade eder?

36:00 Duayı çocuklara nasıl anlatmalıyız?

59:00 Çocuklara namazı nasıl izah etmeliyiz?

01:02:00 Soyut dini inanç konuları çocuklara nasıl anlatmalı?

01:16:00 Orucu çocuklara nasıl sevdirmeliyiz?

01:25:00 Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başlamanın yaşı var mı?

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