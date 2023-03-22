64. Bölüm | Çocuklarda Dini Gelişim

Çocuklarda dini gelişimi dönemlere ayırmak mümkün mü? Evlilik ve doğum öncesi tutumların çocuğun hayatına etkisi nedir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 64. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Akademisyen Dr. Gülsüm Ağırakça oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Çocuklarda dini gelişim
04:00 "Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar" hadisinin hikmeti
06:30 Çocukların dini gelişiminde ailelerin rolü
10:00 Çocuklarda dini gelişimi dönemlere ayırmak mümkün mü?
13:40 Çocuğun dini gelişiminde doğum öncesi dönem
19:45 Evlilik ve doğum öncesi tutumların çocuğun hayatına etkisi
21:45 Bebeklik döneminde dini gelişim olur mu?
27:30 Din ve ibadet gibi kavramlar çocuk için neyi ifade eder?
36:00 Duayı çocuklara nasıl anlatmalıyız?
59:00 Çocuklara namazı nasıl izah etmeliyiz?
01:02:00 Soyut dini inanç konuları çocuklara nasıl anlatmalı?
01:16:00 Orucu çocuklara nasıl sevdirmeliyiz?
01:25:00 Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başlamanın yaşı var mı?