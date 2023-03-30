65. Bölüm | Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi

Afet bölgesinde manevi danışmanlık adına neler yapılıyor? Gençlerin inanç dünyasında deprem nasıl algılanıyor? Afet durumlarında dini inancın ruh sağlığına etkisi nedir?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 65. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Doç. Dr. Abdullah İnce ve İnsani Yardım Gönüllüsü Ümit Ortak oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Afet sonrası inanç ve ruh sağlığı ilişkisi

33:00 Afet sonrası insanlarda manevi süreç

45:00 Afet bölgesinde manevi danışmanlık adına neler yapılıyor?

52:00 Gençlerin inanç dünyasında deprem nasıl algılanıyor?

01:01:00 Afet durumlarında dini inancın ruh sağlığına etkisi

01:12:00 Gençlerin inanç dünyasında deprem nasıl algılanıyor?

01:15:00 Doğal afetlerde kader anlayışı

01:35:00 Afet sonrası insanlarda manevi süreç