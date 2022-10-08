7. Bölüm "Medyanın Aynasında İletişim ve Hayat"

İnsani iletişim nereden ve nasıl başlar? Empatinin iletişimdeki rolü ve konumu nedir? İletişim tekniklerinin hayatımızdaki yeri nedir? Sosyal medyanın hayatımızdaki rolü nedir?
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 7. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konukları Kurumsal İletişim Uzmanı Zafer Hekimoğlu ve Gazeteci-TV programcısı Aynur Ayaz oldu
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Medyanın aynasında iletişim ve hayat
06:00 İnsani iletişim nereden ve nasıl başlar?
09:00 Sağlıklı iletişimi engelleyen durumlar
11:00 Empatinin iletişimdeki rolü ve konumu
18:00 Empati kurmaya engel olan durumlar
28:00 Adab-ı muaşeret kavramından anlamamız gerekenler
37:00 İletişimde zarafetin ve inceliğin yeri ve önemi
46:00 İnsanın kendisiyle olan iletişimi
52:00 Medyanın aynasında iletişim ve hayat
55:00 İletişim tekniklerinin hayatımızdaki yeri
58:00 Medya ve kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki yeri ve önemi
01:08:00 Medya ve iletişimin değişim serüveni
01:12:00 Sosyal medyanın hayatımızdaki rolü
01:15:00 Pandemi döneminde iletişim
01:19:00 Medyadaki rol modelleri
01:30:00 İletişim araçlarının çokluğu ve "insanın yalnızlığı"
01:40:00 İnsan ne ile yaşar?