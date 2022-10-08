7. Bölüm "Medyanın Aynasında İletişim ve Hayat"

İnsani iletişim nereden ve nasıl başlar? Empatinin iletişimdeki rolü ve konumu nedir? İletişim tekniklerinin hayatımızdaki yeri nedir? Sosyal medyanın hayatımızdaki rolü nedir?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 7. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konukları Kurumsal İletişim Uzmanı Zafer Hekimoğlu ve Gazeteci-TV programcısı Aynur Ayaz oldu

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Medyanın aynasında iletişim ve hayat

06:00 İnsani iletişim nereden ve nasıl başlar?

09:00 Sağlıklı iletişimi engelleyen durumlar

11:00 Empatinin iletişimdeki rolü ve konumu

18:00 Empati kurmaya engel olan durumlar

28:00 Adab-ı muaşeret kavramından anlamamız gerekenler

37:00 İletişimde zarafetin ve inceliğin yeri ve önemi

46:00 İnsanın kendisiyle olan iletişimi

52:00 Medyanın aynasında iletişim ve hayat

55:00 İletişim tekniklerinin hayatımızdaki yeri

58:00 Medya ve kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki yeri ve önemi

01:08:00 Medya ve iletişimin değişim serüveni

01:12:00 Sosyal medyanın hayatımızdaki rolü

01:15:00 Pandemi döneminde iletişim

01:19:00 Medyadaki rol modelleri

01:30:00 İletişim araçlarının çokluğu ve "insanın yalnızlığı"

01:40:00 İnsan ne ile yaşar?