8. Bölüm "İnsanın Kendini Tanıma Yolculuğu"

Kendilik bilinci nasıl oluşur? Kendini tanımak neden gerekli ve önemli? Kendinizi tanıma sürecimizde ötekinin rolü nedir? Kendimizle sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur? Özşefkat kavramını nasıl anlamalıyız?

Hayata Dokunmak'ta bu hafta "İnsanın Kendini Tanıma ve Kendisi Olma Yolculuğu" konuşuldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde gerçekleşen Hayata Dokunmak programına bu hafta Uzman Psikolog Cihad Kaya konuk oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Kendini tanımak neden gerekli ve önemli?

04:00 Kendini tanıma ve kendisi olma yolculuğu

06:00 "Kendini Bilen Rabbini Bilir" ifadesinden ne anlamalıyız?

10:00 Kendilik nasıl oluşur?

19:00 Kendinizi tanıma sürecimizde ötekinin rolü nedir?

22:00 İnsanın kendilik bilincinin oluşumunda dış etkenlerin rolü

29:00 Kendilik bilincinin oluşumunda dış etkenlerin rolü

36:00 Kendimizle sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur?

42:00 İyiyle süslenmiş kötüyü tanımak

54:00 Kendine karşı merhametli olmak

01:05:00 Kendini tanıma ve kendisi olma yolculuğu

01:07:00 Özşefkat kavramını nasıl anlamalıyız?

01:20:00 "Kendin Olmak" neden bu kadar zor?

01:29:00 Temel değerlerimiz ve kendimizi tanıma yolculuğumuz

01:33:00 Sosyal medyadaki benliklerimiz

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