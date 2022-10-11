9. Bölüm "Sosyal Medyanın Hayatımız Üzerindeki Etkileri"

Dijital yerli ve dijital göçmen kavramlarından ne anlamalıyız? Dijitalleşmenin hangi aşamasındayız? Sosyal medyanın hayatımız üzerindeki etkileri nelerdir? Dijitalleşmenin olumsuz etkilerinden korunma yolları nelerdir?
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 9. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konukları Sosyolog Dr. Roza Süleymanoğlu Dinçer ve Gazeteci-Yazar Bilal İşgören oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
01:15 Dijitalleşen Hayat
04:00 Dijital Yerli ve Dijital Göçmen Kavramlarından Ne Anlamalıyız?
12:00 Dijitalleşmenin Olumlu Yanları
20:00 Dijital Teknolojilerin İş Hayatına ve Günlük Hayata Etkileri
29:00 Dijitalleşmenin Olumsuz Sonuçları
40:00 Dijitalleşmenin Hangi Aşamasındayız?
01:07:00 Dijitalleşmenin Hayatımıza Etkisi
01:12:00 Sosyal Medyanın Hayatımız Üzerindeki Etkileri
01:15:00 Siber Zorbalıkla İlgili Bilmeniz Gerekenler
01:19:00 Uzaktan Eğitimin Olumlu ve Olumsuz Taraftarı
01:25:00 Dijitalleşmenin Çalışma Hayatına Etkileri
01:32:00 Dijitalleşen Dünyada Tüketim Alışkanlıklarımız
01:35:00 Dijitalleşmenin Olumsuz Etkilerinden Korunma Yolları