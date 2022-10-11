9. Bölüm "Sosyal Medyanın Hayatımız Üzerindeki Etkileri"

Dijital yerli ve dijital göçmen kavramlarından ne anlamalıyız? Dijitalleşmenin hangi aşamasındayız? Sosyal medyanın hayatımız üzerindeki etkileri nelerdir? Dijitalleşmenin olumsuz etkilerinden korunma yolları nelerdir?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 9. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konukları Sosyolog Dr. Roza Süleymanoğlu Dinçer ve Gazeteci-Yazar Bilal İşgören oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

01:15 Dijitalleşen Hayat

04:00 Dijital Yerli ve Dijital Göçmen Kavramlarından Ne Anlamalıyız?

12:00 Dijitalleşmenin Olumlu Yanları

20:00 Dijital Teknolojilerin İş Hayatına ve Günlük Hayata Etkileri

29:00 Dijitalleşmenin Olumsuz Sonuçları

40:00 Dijitalleşmenin Hangi Aşamasındayız?

01:07:00 Dijitalleşmenin Hayatımıza Etkisi

01:12:00 Sosyal Medyanın Hayatımız Üzerindeki Etkileri

01:15:00 Siber Zorbalıkla İlgili Bilmeniz Gerekenler

01:19:00 Uzaktan Eğitimin Olumlu ve Olumsuz Taraftarı

01:25:00 Dijitalleşmenin Çalışma Hayatına Etkileri

01:32:00 Dijitalleşen Dünyada Tüketim Alışkanlıklarımız

01:35:00 Dijitalleşmenin Olumsuz Etkilerinden Korunma Yolları