Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? | Hayata Dokunmak

Bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Araştırmacı / Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu.

04 Ocak 2023 | 20:38
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Yaşamda bir anlam bulmak neden önemli? Dert ve kederler bizi nasıl büyütür? Neden "Keşke" dememek lazım? Ölmeden önce ölmek ya da dirilmek nasıl mümkün olur? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 56. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Araştırmacı / Yazar Mehmet Fatih Çıtlak oldu.

00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Anlamlı bir hayat nasıl yaşanır?
13:00 Yaşamda bir anlam bulmak neden önemli?
15:30 Dert ve kederler bizi nasıl büyütür?
30:00 İnanan bir insan için hayatın anlamı nasıl şekillenir?
35:00 "Allah sevdiğine dert verir" sözünün hakikati
44:00 Neden "Keşke" dememek lazım?
01:21:00 Tekamül yolculuğumuzda insanlarla ilişkimiz
01:27:00 Ölmeden önce ölmek ya da dirilmek nasıl mümkün olur?
01:33:00 Kalbi selim sahibi olmak için ne yapmak gerekir?

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