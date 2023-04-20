İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak (68. Bölüm)

Manevi kalp ve davranışlar arasındaki ilişki nasıl olmalı? Çok gülmek ve çok uyumak kalbi katılaştırır mı? İnsanın 5 duyusu kalbe nasıl hizmet eder? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 68. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Psikiyatr Dr. Mustafa Merter oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Akıl, duygu ve inanç ekseninde: Manevi Kalp
15:00 Manevi kalbin insan hayatındaki önemi
30:00 İlahi bir lütuf: Manevi Kalp
32:00 Kalbin ve beynin akletmesi
01:02:00 Akıl, duygu ve inanç ekseninde: Manevi Kalp
01:13:00 İlahi bir lütuf: Manevi Kalp
01:18:00 Manevi kalp ve davranışlar arasındaki ilişki
01:21:00 Akıl, duygu ve inanç ekseninde: Manevi Kalp
01:28:00 Çok gülmek ve çok uyumak kalbi katılaştırır mı?
01:30:00 İnsanın 5 duyusu kalbe nasıl hizmet eder?
01:37:00 Kalbin anahtarları nelerdir?
01:39:30 Şiddetle sevginin kaynağı nedir?