İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak (68. Bölüm)

Çok gülmek ve çok uyumak kalbi katılaştırır mı?

20 Nisan 2023 | 13:37
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Manevi kalp ve davranışlar arasındaki ilişki nasıl olmalı? Çok gülmek ve çok uyumak kalbi katılaştırır mı? İnsanın 5 duyusu kalbe nasıl hizmet eder? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 68. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Psikiyatr Dr. Mustafa Merter oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Akıl, duygu ve inanç ekseninde: Manevi Kalp

15:00 Manevi kalbin insan hayatındaki önemi

30:00 İlahi bir lütuf: Manevi Kalp

32:00 Kalbin ve beynin akletmesi

01:02:00 Akıl, duygu ve inanç ekseninde: Manevi Kalp

01:13:00 İlahi bir lütuf: Manevi Kalp

01:18:00 Manevi kalp ve davranışlar arasındaki ilişki

01:21:00 Akıl, duygu ve inanç ekseninde: Manevi Kalp

01:28:00 Çok gülmek ve çok uyumak kalbi katılaştırır mı?

01:30:00 İnsanın 5 duyusu kalbe nasıl hizmet eder?

01:37:00 Kalbin anahtarları nelerdir?

01:39:30 Şiddetle sevginin kaynağı nedir?

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