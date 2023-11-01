İnsan Olma Serüveninde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Tiyatrocu Ali Nuri Türkoğlu ile insan olma serüveni sanatın rolü konuşuldu.

İnsan olma serüveninde sanatın nasıl bir rolü var? Sanat, insan hayatında ihtiyaçlar bağlamında nerede yer alıyor? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 50. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Tiyatrocu Ali Nuri Türkoğlu oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Hayat ve roller

15:00 İnsan olma serüveninde sanatın nasıl bir rolü var?

21:00 Hayatımızda sanatın iyileştirici yönü

25:00 Sanat, insan hayatında ihtiyaçlar bağlamında nerede yer alıyor?

36:00 Sanatla meşgul olmak insana hangi özellikleri kazandırır?

47:00 Sanatta ısrarcı olmak için cesaret ve tutku yeterli mi?

56:00 "İyi Bir Kötü"yü oynamak nasıl olur?

01:15:00 Sanatçının iyiyi ve doğruyu yaygınlaştırmaya dair sorumluluğu var mı?

01:23:00 Sanatçının hayata karşı duruşu nasıl olmalı?