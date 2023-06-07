VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü 07 Haziran 2023 06:06
Hayata Dokunmak | Aile Kurmak ve Aile Olmak 02 Haziran 2023 11:06
Kendi Hikayemizi Yazmak | Hayata Dokunmak 30 Mayıs 2023 03:05
İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 03:05
İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 03:05
Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? 21 Mayıs 2023 03:05
65. Bölüm | Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi 10 Nisan 2023 10:04
64. Bölüm | Çocuklarda Dini Gelişim 24 Mart 2023 11:03
63. Bölüm | Arketipler ve İlahi Kaynakları 25 Mayıs 2023 12:05
61. Bölüm I Psikososyal açıdan afet ve sonrası 25 Mayıs 2023 12:05
60. Bölüm | Hayatı Zarafetle Yaşamak 25 Mayıs 2023 12:05
59. Bölüm | Hayatın Özü: Sevgi 25 Mayıs 2023 11:05
58. Bölüm | Modern Hayat ve Din 25 Mayıs 2023 10:05
57. Bölüm | Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış 25 Mayıs 2023 10:05
56. Bölüm | Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? 25 Mayıs 2023 10:05
55. Bölüm | Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar 25 Mayıs 2023 10:05
54. Bölüm | Sanat, Sinema ve Hayat 25 Mayıs 2023 10:05
53. Bölüm | Hz. Mevlana'yı Anlamak 25 Mayıs 2023 10:05
52. Bölüm | Kişinin Kendisiyle İletişimi 25 Mayıs 2023 10:05
51. Bölüm | Amaçlı Yaşamak 25 Mayıs 2023 10:05
18. Bölüm | İnanmak 25 Mayıs 2023 09:05
17. Bölüm | Okumanın Önemi ve İşlevi 25 Mayıs 2023 09:05
16. Bölüm | Sanatın Hayatımızdaki İşlevi 25 Mayıs 2023 09:05
15. Bölüm | Mutluluk 25 Mayıs 2023 09:05
13. Bölüm | Maneviyatı Güçlü İnsanların Özellikleri 25 Mayıs 2023 09:05
12. Bölüm | İnsanın Dünyadaki Yolculuğu 25 Mayıs 2023 09:05
11. Bölüm | Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler 25 Mayıs 2023 09:05
10. Bölüm | İnsan Yetiştirme 25 Mayıs 2023 09:05
9. Bölüm | Sosyal Medya Etkileri 25 Mayıs 2023 09:05
8. Bölüm | Kendini Tanıma 25 Mayıs 2023 09:05
7. Bölüm | İletişim ve Hayat 25 Mayıs 2023 09:05
6. Bölüm | Dostluk ve Kardeşlik 25 Mayıs 2023 09:05
5. Bölüm | İnsanın Dört Zindanı 25 Mayıs 2023 09:05
4. Bölüm | Bireyselleşme ve Bireycilik 25 Mayıs 2023 09:05
3. Bölüm | İnsanın Anlam Arayışı 25 Mayıs 2023 09:05
2. Bölüm | Orta Çağ 25 Mayıs 2023 09:05
1 Bölüm | Kendi İçimize Yolculuk 25 Mayıs 2023 09:05

İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü

Namazın insan psikolojisine etkileri nelerdir?

Hayata Dokunmak programına bu hafta Prof. Dr. İbrahim Gürses konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

01:33 İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü

21:20 İbadetlerden Önce Abdest Almanın Nasıl Bir Hikmeti var?

01:03:01 Namazın İnsan Psikolojisine Etkileri Nelerdir?

01:21:52 Namazdaki Duruşlar Arası Geçişlerde "Allah-u Ekber" Demenin Hikmeti

01:26:25 Allah Tarafından Görülüyor Olma Bilincini En Fazla Kazandıran İbadet: Namaz

01:27:48 Orucun İnsan Psikolojisine Olan Etkileri

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Kameraman Gözüyle
-->
Ramazan Günlükleri
-->
Cuma Sohbeti
-->
Hekimce
-->
Mürekkep Damlaları
-->
Yirmibeş
-->
Kur'an-ı Kerim Dersleri
-->
Tatlı Ramazanlar
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı