İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü

Namazın insan psikolojisine etkileri nelerdir?

Hayata Dokunmak programına bu hafta Prof. Dr. İbrahim Gürses konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

01:33 İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü

21:20 İbadetlerden Önce Abdest Almanın Nasıl Bir Hikmeti var?

01:03:01 Namazın İnsan Psikolojisine Etkileri Nelerdir?

01:21:52 Namazdaki Duruşlar Arası Geçişlerde "Allah-u Ekber" Demenin Hikmeti

01:26:25 Allah Tarafından Görülüyor Olma Bilincini En Fazla Kazandıran İbadet: Namaz

01:27:48 Orucun İnsan Psikolojisine Olan Etkileri