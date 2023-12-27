Psikolojik şiddete uğradığımızı nasıl fark ederiz? | Hayata Dokunmak

Çocukluğunda şiddete maruz kalan kişileri hangi riskler beklemektedir?

Hayata Dokunmak programına bu hafta Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Mehmet Arslan ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Kaya konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde sevgili Mehmet Arslan ve Yunus Kaya ile "Şiddet" konusu irdelendi.

00:00 Hayata Dokunmak

01:15 Şiddetin kökeni ve toplumsal sonuçları

08:10 Şiddet mi artıyor, şiddetin görünürlüğü mü?

10:25 Şiddet zamanla arttı mı, azaldı mı?

19:02 Şiddetin psikolojik ve sosyolojik kökenleri

21:52 Şiddete eğilim nasıl olur?

26:22 Şiddet eğilimi ailede mi başlar?

29:29 Şiddetin kökeni ve toplumsal sonuçları

35:29 Şiddet davranışı hakkında yapılan araştırmalar

45:01 Şiddet oranları neye göre artıp azalıyor?

01:07:48 Kişilerde şiddet eğilimi ne zaman devreye girer?

01:09:19 Çocukluğunda şiddete maruz kalan kişileri hangi riskler beklemektedir?

01:18:08 Psikolojik şiddete uğradığımızı nasıl fark ederiz?

01:28:18 Medya, şiddet konusunda nasıl bir rol üstlenmiştir?

01:43:11 Şiddetin önlenebilmesi ve çözülmesi için alınması gereken önlemler