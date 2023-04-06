Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? (66.Bölüm)

Oruç tutmak insana ne katıyor?

06 Nisan 2023 | 16:42
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Sabır ve oruç arasındaki ilişki nasıldır? Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? Ramazan çocuklar için nasıl bir iklim sunuyor? Oruç tutmak insana ne katıyor? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 65. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Sosyolog Erol Erdoğan oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Oruç Mevsimi: Ramazan

13:00 Oruç tutmanın manevi hazzı

20:00 Oruç tutmak insana ne katıyor?

28:00 Kur'an ve orucun nasıl bir ilişkisi var?

39:00 Sabır ve oruç arasındaki ilişki

54:00 Ramazan'a neşe katan geleneklerimiz neler?

58:00 Ramazan'ın manevi atmosferini güçlendiren iftar davetleri

01:06:00 Ramazan'da itikafta olmak

01:10:00 Ramazan'da dijital oruç

01:13:00 Neden sürekli "nerede o eski ramazanlar" diyoruz?

01:22:00 Çocuklar için Ramazan nasıl bir iklim sunuyor?

01:25:00 Çocukluk döneminin unutulmaz Ramazanları

01:36:00 Bayramı nasıl anlamak lazım?

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Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? (66.Bölüm)
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