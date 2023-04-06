Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? (66.Bölüm)

Sabır ve oruç arasındaki ilişki nasıldır? Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? Ramazan çocuklar için nasıl bir iklim sunuyor? Oruç tutmak insana ne katıyor? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 65. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Sosyolog Erol Erdoğan oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Oruç Mevsimi: Ramazan
13:00 Oruç tutmanın manevi hazzı
20:00 Oruç tutmak insana ne katıyor?
28:00 Kur'an ve orucun nasıl bir ilişkisi var?
39:00 Sabır ve oruç arasındaki ilişki
54:00 Ramazan'a neşe katan geleneklerimiz neler?
58:00 Ramazan'ın manevi atmosferini güçlendiren iftar davetleri
01:06:00 Ramazan'da itikafta olmak
01:10:00 Ramazan'da dijital oruç
01:13:00 Neden sürekli "nerede o eski ramazanlar" diyoruz?
01:22:00 Çocuklar için Ramazan nasıl bir iklim sunuyor?
01:25:00 Çocukluk döneminin unutulmaz Ramazanları
01:36:00 Bayramı nasıl anlamak lazım?