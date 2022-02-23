Saçlar Neden Dökülür? | Dermatolog Esra Ç. Azman - Hekimce (34. Bölüm)

Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi önlenebilir mi? Saçlar neden dökülür? Saç dökülmesinin çeşitleri nelerdir? Saç bakımında beslenmenin önemi nedir? Dermatolojiye neden ihtiyaç duyarız? Saç dökülmesi önlenebilir mi? Saçta yapı değişiklikleri neden olur? Saç dökülmesi için ne yapmalı? Anti-aging işlemler nedir? Botoks kimlere ve hangi durumlarda uygulanır?

24 Şubat 2022 | 10:49
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Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 34. bölümü ile yayında! Hekimce'ye bu hafta Dermatolog Yardımcı Doçent Doktor Esra Azman konuk oldu.

00:00 Hekimce

03:00 Dermatoloğa gitme ihtiyacı hissettiniz mi?

08:00 Cilt hastalıkları hakkında tedaviye dair merak edilenler

15:00 Cilt bakımına dair sosyal medyada yapılan bilgilendirmeler

21:00 Saç dökülmesi önlenebilir mi?

25:00 Saçlar neden dökülür?

33:00 Saç dökülmesinin çeşitleri nelerdir?

47:00 Saç hastalıklarına dair merak edilenler

54:00 Saç bakımında beslenmenin önemi

01:08:00 Saçta yapı değişiklikleri neden olur?

01:19:00 Anti- Aging işlemler neler?

01:22:00 Yaşlanma karşıtı işlemler

01:24:00 Yaşlanma karşıtı işlemler ağrılı veya acılı işlemler mi?

01:27:00 Yaşlanma karşıtı işlemlerin uzun vadede zararı var mı?

01:39:00 Yaşlanma karşıtı işlemlerin etkisi geçtiğinde ciltte ne oluyor?

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