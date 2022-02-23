Saçlar Neden Dökülür? | Dermatolog Esra Ç. Azman - Hekimce (34. Bölüm)

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 34. bölümü ile yayında! Hekimce'ye bu hafta Dermatolog Yardımcı Doçent Doktor Esra Azman konuk oldu.
00:00 Hekimce
03:00 Dermatoloğa gitme ihtiyacı hissettiniz mi?
08:00 Cilt hastalıkları hakkında tedaviye dair merak edilenler
15:00 Cilt bakımına dair sosyal medyada yapılan bilgilendirmeler
21:00 Saç dökülmesi önlenebilir mi?
25:00 Saçlar neden dökülür?
33:00 Saç dökülmesinin çeşitleri nelerdir?
47:00 Saç hastalıklarına dair merak edilenler
54:00 Saç bakımında beslenmenin önemi
01:08:00 Saçta yapı değişiklikleri neden olur?
01:19:00 Anti- Aging işlemler neler?
01:22:00 Yaşlanma karşıtı işlemler
01:24:00 Yaşlanma karşıtı işlemler ağrılı veya acılı işlemler mi?
01:27:00 Yaşlanma karşıtı işlemlerin uzun vadede zararı var mı?
01:39:00 Yaşlanma karşıtı işlemlerin etkisi geçtiğinde ciltte ne oluyor?
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