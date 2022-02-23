Saçlar Neden Dökülür? | Dermatolog Esra Ç. Azman - Hekimce (34. Bölüm)

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 34. bölümü ile yayında! Hekimce'ye bu hafta Dermatolog Yardımcı Doçent Doktor Esra Azman konuk oldu.

00:00 Hekimce

03:00 Dermatoloğa gitme ihtiyacı hissettiniz mi?

08:00 Cilt hastalıkları hakkında tedaviye dair merak edilenler

15:00 Cilt bakımına dair sosyal medyada yapılan bilgilendirmeler

21:00 Saç dökülmesi önlenebilir mi?

25:00 Saçlar neden dökülür?

33:00 Saç dökülmesinin çeşitleri nelerdir?

47:00 Saç hastalıklarına dair merak edilenler

54:00 Saç bakımında beslenmenin önemi

01:08:00 Saçta yapı değişiklikleri neden olur?

01:19:00 Anti- Aging işlemler neler?

01:22:00 Yaşlanma karşıtı işlemler

01:24:00 Yaşlanma karşıtı işlemler ağrılı veya acılı işlemler mi?

01:27:00 Yaşlanma karşıtı işlemlerin uzun vadede zararı var mı?

01:39:00 Yaşlanma karşıtı işlemlerin etkisi geçtiğinde ciltte ne oluyor?

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