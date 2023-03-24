1. Bölüm | Af, Mağfiret ve Rahmet Ayı: Ramazan

Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...

Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının ilk konukları Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Fatih Camii Baş İmam Hatibi Metin Çakar oldu.

00:00 İftar Vakti

04:00 Bakara Suresi 183. - 186. Ayetler

09:00 Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan

20:00 Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan

38:00 Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı Ramazan

46:00 Af, Mağfiret ve Rahmet Ayı: Ramazan

01:10:00 Rahmet ve Mağfiret Ayı: Hoş Geldin Ramazan

01:16:00 Ramazan-ı Şerif'in Birlik ve Beraberliğe Katkısı