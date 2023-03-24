1. Bölüm | Af, Mağfiret ve Rahmet Ayı: Ramazan

Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...
Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının ilk konukları Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve Prof. Dr. Safi Arpaguş ve Fatih Camii Baş İmam Hatibi Metin Çakar oldu.
00:00 İftar Vakti
04:00 Bakara Suresi 183. - 186. Ayetler
09:00 Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan
20:00 Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan
38:00 Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı Ramazan
46:00 Af, Mağfiret ve Rahmet Ayı: Ramazan
01:10:00 Rahmet ve Mağfiret Ayı: Hoş Geldin Ramazan
01:16:00 Ramazan-ı Şerif'in Birlik ve Beraberliğe Katkısı