2. Bölüm | Kur'an-ı Kerim, İnsan ve Kainat

Kur'an-ı Kerim'de insan ve hayat arasındaki bağlantı nasıl anlatılır?

25 Mart 2023 | 15:29
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının ikinci bölüm konukları Sanatçı Ender Doğan ve Akademisyen/Yazar Prof. Dr. Murat Sülün oldu.

00:00 İftar Vakti

04:19 İnsan Suresi 26-28. ayetler

09:25 Rahmet ve mağfiret ayı: Hoş geldin Ramazan

12:40 Kur'an-ı Kerim, insan ve kainat

13:35 Kur'an-ı Kerim açısından insan ve amel ilişkisi

17:33 Takva ve salih amel ilişkisi

19:08 Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti

29:15 Ender Doğan - Şehr-i Ramazan Merhaba

37:57 Kur'an-ı Kerim'i ilahi bir kılavuz bilinciyle okumanın önemi

41:18 İslam'ın temel kaynakları: Kur'an ve sünnet

54:20 Ramazan sizin için ne ifade eder? Sadettin Ökten anlatıyor

01:01:31 Kur'an-ı Kerim'de insan ve hayat arasındaki bağlantı nasıl anlatılır?

01:04:58 Kur'an-ı Kerim'de insanın özellikleri nasıl anlatılıyor?

01:17:17 Ender Doğan / Ramazandır Bi Emrillah

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