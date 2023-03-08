Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de ve VAV TV Youtube kanalında...! İftar Vakti programına bugün Ahmet Aktürkoğlu konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

05:00 Zümer Suresi 73 - 75. Ayet-i Kerimeler

23:00 Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece: Kadir Gecesi

45:00 Kur'an-ı Kerim'e hürmet nasıl olmalı?

50:00 Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile irtibatı

01:05:00 Kadir gecesini idrak etmek

01:10:00 Duhan Suresi 1- 8. Ayet-i Kerimeler

01:15:00 Kadir Suresi 1-5. Ayet-i Kerimeler

01:24:00 Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece: Kadir Gecesi

01:29:00 Kadir Gecesi'nin önemi ve hikmeti