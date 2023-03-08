Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de ve VAV TV Youtube kanalında...! İftar Vakti programına bugün Ahmet Aktürkoğlu konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
05:00 Zümer Suresi 73 - 75. Ayet-i Kerimeler
23:00 Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece: Kadir Gecesi
45:00 Kur'an-ı Kerim'e hürmet nasıl olmalı?
50:00 Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile irtibatı
01:05:00 Kadir gecesini idrak etmek
01:10:00 Duhan Suresi 1- 8. Ayet-i Kerimeler
01:15:00 Kadir Suresi 1-5. Ayet-i Kerimeler
01:24:00 Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece: Kadir Gecesi
01:29:00 Kadir Gecesi'nin önemi ve hikmeti