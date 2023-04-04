Af ve Arınma Vesilesi: Tövbe | İftar Vakti (11. Bölüm) 02.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin moderatörlüğünde İftar Vakti programının 11. bölümüne Prof. Dr. Süleyman Derin ve Prof. Dr. Reşat Öngören konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
02:00 Ali İmran Suresi 6-8. Ayetler ve Nasr Suresi
10:00 Af ve Arınma Vesilesi Tövbe
13:00 Kişinin Kendini Yeniden İnşası Olarak Tövbe
16:00 Af ve Mağfiret Ayı Ramazan
20:00 Kur'an-ı Kerim'de Tövbekarların Özellikleri
23:00 Allah'a yöneliş bilincini tazeleme: Tövbe
26:00 Kur'an-ı Kerim'de Tövbe ve İstiğfar
31:00 Tövbenin Ruhumuza ve Manevi Hayatımıza Etkileri
33:00 Tövbe Etmenin Şartları Nelerdir?
44:00 İnsan Niçin Tövbe Etmelidir?
51:00 Samimi Tövbe Nasıl Yapılır?
54:00 Tövbe İstiğfar: Af ve Arınma Arayışı
01:07:00 Tövbe, Evbe, İnabe ve İstiğfarın Farkları
01:13:00 Arınma ve Öze Dönüşün Adı: Tövbe