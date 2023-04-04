Af ve Arınma Vesilesi: Tövbe | İftar Vakti (11. Bölüm) 02.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin moderatörlüğünde İftar Vakti programının 11. bölümüne Prof. Dr. Süleyman Derin ve Prof. Dr. Reşat Öngören konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

02:00 Ali İmran Suresi 6-8. Ayetler ve Nasr Suresi

10:00 Af ve Arınma Vesilesi Tövbe

13:00 Kişinin Kendini Yeniden İnşası Olarak Tövbe

16:00 Af ve Mağfiret Ayı Ramazan

20:00 Kur'an-ı Kerim'de Tövbekarların Özellikleri

23:00 Allah'a yöneliş bilincini tazeleme: Tövbe

26:00 Kur'an-ı Kerim'de Tövbe ve İstiğfar

31:00 Tövbenin Ruhumuza ve Manevi Hayatımıza Etkileri

33:00 Tövbe Etmenin Şartları Nelerdir?

44:00 İnsan Niçin Tövbe Etmelidir?

51:00 Samimi Tövbe Nasıl Yapılır?

54:00 Tövbe İstiğfar: Af ve Arınma Arayışı

01:07:00 Tövbe, Evbe, İnabe ve İstiğfarın Farkları

01:13:00 Arınma ve Öze Dönüşün Adı: Tövbe