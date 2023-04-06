Ailede adalet nasıl tesis edilmeli? | İftar Vakti (14. Bölüm) 05.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 14. bölümüne Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Rahile Yılmaz Kızılkaya (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi), Hafız Muhammed Şirin konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

03:00 Fussilet Suresi, 30-36. Ayetler

10:00 Af, Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan

19:00 Rahmet ve bereket mevsimi Ramazan

21:00 Toplumda barış, güven ve huzuru sağlayan ilke: Adalet

24:00 Kur'an'ı Kerim'de hak ve adalet kavramları

30:00 Hak, adalet, eşitlik kavramları arasında nasıl bir ilişki var?

40:00 Hz. Peygamberin (sav) adalet anlayışından örnekler

45:00 Hz. Peygamberin (sav) evrensel mesajlarından biri: Adalet

49:00 Hakikatte isabet: Adalet

01:17:00 Ailede adalet nasıl tesis edilmeli?

01:29:00 Doğruluk, hakkaniyet ve ölçülü olmanın adaletle ilişkisi