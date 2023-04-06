Ailede adalet nasıl tesis edilmeli? | İftar Vakti (14. Bölüm) 05.04.2023

Hak, adalet, eşitlik kavramları arasında nasıl bir ilişki var?

06 Nisan 2023 | 15:03
VİDEO DEVAM EDİYOR

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 14. bölümüne Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Rahile Yılmaz Kızılkaya (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi), Hafız Muhammed Şirin konuk oldu.

00:00 İftar Vakti
03:00 Fussilet Suresi, 30-36. Ayetler
10:00 Af, Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan
19:00 Rahmet ve bereket mevsimi Ramazan
21:00 Toplumda barış, güven ve huzuru sağlayan ilke: Adalet
24:00 Kur'an'ı Kerim'de hak ve adalet kavramları
30:00 Hak, adalet, eşitlik kavramları arasında nasıl bir ilişki var?
40:00 Hz. Peygamberin (sav) adalet anlayışından örnekler
45:00 Hz. Peygamberin (sav) evrensel mesajlarından biri: Adalet
49:00 Hakikatte isabet: Adalet
01:17:00 Ailede adalet nasıl tesis edilmeli?
01:29:00 Doğruluk, hakkaniyet ve ölçülü olmanın adaletle ilişkisi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Allah'ın ilk emri: Oku | İftar Vakti (6. Bölüm) - 28.03.2023
Allah'ın ilk emri: Oku | İftar Vakti (6. Bölüm) - 28.03.2023 30 Mart 2023 | 14:29
Tefekkür ve Vasıtaları | İftar Vakti (7. Bölüm) - 29.03.2023
Tefekkür ve Vasıtaları | İftar Vakti (7. Bölüm) - 29.03.2023 30 Mart 2023 | 11:12
Kulun Rabbiyle irtibatı: Dua | İftar Vakti (8. Bölüm) - 30.03.2023
Kulun Rabbiyle irtibatı: Dua | İftar Vakti (8. Bölüm) - 30.03.2023 04 Nisan 2023 | 10:32
Kur'an-ı Kerim'de Namaz | İftar Vakti (10. Bölüm) - 01.04.2023
Kur'an-ı Kerim'de Namaz | İftar Vakti (10. Bölüm) - 01.04.2023 03 Nisan 2023 | 07:16
Af ve Arınma Vesilesi: Tövbe | İftar Vakti (11. Bölüm) 02.04.2023
Af ve Arınma Vesilesi: Tövbe | İftar Vakti (11. Bölüm) 02.04.2023 04 Nisan 2023 | 10:30
Ramazan gelenekleri | İftar Vakti (12. Bölüm) 03.04.2023
Ramazan gelenekleri | İftar Vakti (12. Bölüm) 03.04.2023 04 Nisan 2023 | 21:17
Ramazan'da infak | İftar Vakti (13 . Bölüm) 04.04.2023
Ramazan'da infak | İftar Vakti (13 . Bölüm) 04.04.2023 05 Nisan 2023 | 08:32
Ailede adalet nasıl tesis edilmeli? | İftar Vakti (14. Bölüm) 05.04.2023
Ailede adalet nasıl tesis edilmeli? | İftar Vakti (14. Bölüm) 05.04.2023 06 Nisan 2023 | 15:03