İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 6. bölümüne Abdussamet Himmet, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Eğitimci Yazar Aziz Erdoğan konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

06:00 Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan

16:30 Allah'ın ilk emri: Oku

18:30 Müslümanların Kutsal Şehri: Kudüs

23:30 İlk vahyin "Oku!" emriyle başlaması bize ne anlatır?

26:30 Hz. Cebrail'in ilk vahyi getirdiğinde "Oku! demesinin sırrı nedir?

33:00 Hz. Peygamber'e gelen "Oku!" emrindeki hikmetler

44:00 İlim ve irfan ayrımı nerede başlıyor?

48:00 Kimlere ilim ve irfan sahibi diyoruz?

52:00 İlim, hikmet ve irfan arasında nasıl bir irtibat kurarız?

01:06:00 Anadolu irfanı geleneği nasıl ortaya çıktı?

01:22:00 Kimlere ilim irfan sahibi diyoruz?