İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 28. bölümüne Dr. Fatma Çetin, Eyüp Erdim ve Demirhan Kadıoğlu konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
05:00 Fatır Suresi 15-24. Ayetler
18:00 Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı Ramazan
21:00 Allah'ın insanlığa emaneti: Yetim
26:30 Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Yetimlerin Önemi
31:00 Allah'ın insanlığa emaneti: Yetim
34:30 Hz. Peygamber (S.A.V.) yetimlere nasıl davranıyordu?
47:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) yetimlere şefkati ve merhameti
01:06:30 Beled Suresi
01:30:00 Kur'an-ı Kerim'e göre yetimlerin himaye edilmesinin önemi
01:45:00 İslam'da yetim ve yetim hakları