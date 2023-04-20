Allah'ın İnsanlığa Emaneti: Yetim | İftar Vakti (28. Bölüm) 19.04.2023

Hz. Peygamber (S.A.V.) yetimlere nasıl davranıyordu?

20 Nisan 2023 | 13:32
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İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 28. bölümüne Dr. Fatma Çetin, Eyüp Erdim ve Demirhan Kadıoğlu konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

05:00 Fatır Suresi 15-24. Ayetler

18:00 Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı Ramazan

21:00 Allah'ın insanlığa emaneti: Yetim

26:30 Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Yetimlerin Önemi

31:00 Allah'ın insanlığa emaneti: Yetim

34:30 Hz. Peygamber (S.A.V.) yetimlere nasıl davranıyordu?

47:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) yetimlere şefkati ve merhameti

01:06:30 Beled Suresi

01:30:00 Kur'an-ı Kerim'e göre yetimlerin himaye edilmesinin önemi

01:45:00 İslam'da yetim ve yetim hakları

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