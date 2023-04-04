Kulun Rabbiyle irtibatı: Dua | İftar Vakti (8. Bölüm) - 30.03.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 8. bölümüne Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Mevlidhan Dursun Şahin konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
01:00 İbrahim Suresi, 38-41. Ayetler
06:00 Af, rahmet ve mağfiret ayı ramazan
13:00 Manevi güç, şifa ve huzur kaynağı olarak dua
19:00 Kulun Rabbiyle irtibatı: Dua
28:00 Dua ederken ellerimizi neden semaya açarız?
34:00 Kalp hadisi
38:00 Mevlid-i Şerif: Münacat Bahri
45:00 Kulun bütün benliğiyle Allah'a yaklaşması: Dua
56:00 Dua etmenin incelikleri
01:16:00 Varlığı diri tutan yakarış: Dua
01:33:00 İstanbul için iftar vakti