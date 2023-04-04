Kulun Rabbiyle irtibatı: Dua | İftar Vakti (8. Bölüm) - 30.03.2023

Dua ederken ellerimizi neden semaya açarız

04 Nisan 2023 | 12:00
VİDEO DEVAM EDİYOR

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 8. bölümüne Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Mevlidhan Dursun Şahin konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

01:00 İbrahim Suresi, 38-41. Ayetler

06:00 Af, rahmet ve mağfiret ayı ramazan

13:00 Manevi güç, şifa ve huzur kaynağı olarak dua

19:00 Kulun Rabbiyle irtibatı: Dua

28:00 Dua ederken ellerimizi neden semaya açarız?

34:00 Kalp hadisi

38:00 Mevlid-i Şerif: Münacat Bahri

45:00 Kulun bütün benliğiyle Allah'a yaklaşması: Dua

56:00 Dua etmenin incelikleri

01:16:00 Varlığı diri tutan yakarış: Dua

01:33:00 İstanbul için iftar vakti

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