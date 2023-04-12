Dünya ve Ahiret Dengesinde Müslüman | İftar Vakti (20. Bölüm)

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 20. bölümüne Prof. Dr. Halil Aydınalp ve Prof. Dr. Mehmet Özşenel konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
02:00 İsra Suresi 78 - 84. Ayetler
13:00 Af, Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan
20:00 Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Ayı Ramazan
24:00 Dünya ve ahiret dengesinde Müslüman
26:00 Bir Kur'an-ı Kerim ifadesi olarak Sırat-ı Müstakim
38:00 Kur'an-ı Kerim perspektifinde dünya ve ahiret bütünlüğü
42:30 Sırat-ı Müstakim üzere yaşamak
46:30 Müslümanın dünyaya bakışı nasıl olmalıdır?
53:00 Dünya nimetlerini kendimize haram kılmak doğru bir yaklaşım mı?
01:12:00 Kur'an'da dünya ve ahiret dengesi nasıl kurulmuştur?
01:18:00 Hadislerin ışığında dünya nimetleri ile mesafemiz nasıl olmalı?
01:23:00 Dualarımızda dünya ve ahiret için isteklerimizin dengesi nasıl olmalı?