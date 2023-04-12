Dünya ve Ahiret Dengesinde Müslüman | İftar Vakti (20. Bölüm)

Dünya nimetlerini kendimize haram kılmak doğru bir yaklaşım mı?

12 Nisan 2023 | 11:23
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İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 20. bölümüne Prof. Dr. Halil Aydınalp ve Prof. Dr. Mehmet Özşenel konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

02:00 İsra Suresi 78 - 84. Ayetler

13:00 Af, Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan

20:00 Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Ayı Ramazan

24:00 Dünya ve ahiret dengesinde Müslüman

26:00 Bir Kur'an-ı Kerim ifadesi olarak Sırat-ı Müstakim

38:00 Kur'an-ı Kerim perspektifinde dünya ve ahiret bütünlüğü

42:30 Sırat-ı Müstakim üzere yaşamak

46:30 Müslümanın dünyaya bakışı nasıl olmalıdır?

53:00 Dünya nimetlerini kendimize haram kılmak doğru bir yaklaşım mı?

01:12:00 Kur'an'da dünya ve ahiret dengesi nasıl kurulmuştur?

01:18:00 Hadislerin ışığında dünya nimetleri ile mesafemiz nasıl olmalı?

01:23:00 Dualarımızda dünya ve ahiret için isteklerimizin dengesi nasıl olmalı?

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