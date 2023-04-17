Hicret | İftar Vakti (25. Bölüm) 16.04.2023
Hz. Peygamber'in (sav) Mekke'den Medine'ye hicreti...
17 Nisan 2023 | 15:26
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