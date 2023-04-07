İman hakikati: Güzel Ahlak | İftar Vakti (15. Bölüm) 06.04.2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 15. bölümüne Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer (İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Öğr. Üyesi), Doç. Dr. Hikmet Atan (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi) konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

15:00 Rahmet Ve Bereket Ayı Ramazan

25:00 Af, Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan

33:17 Kulluğun Ahsen Makamı: Güzel Ahlak

38:25 Bir İman Hakikati: Güzel Ahlak

44:00 İslam'da İki Ana Kaynağı: Kur'an-ı Kerim Ve Sünnet

48:00 Toplumsal Açıdan Ahlakın Önemi

53:00 Müslüman Ahlakının Toplumsal Huzura Katkısı

01:10:00 İslam Ahlakının Gündelik Hayata Yansımaları

01:18:00 Hz. Muhammed (SAV) Güzel Ahlakı