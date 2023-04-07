İman hakikati: Güzel Ahlak | İftar Vakti (15. Bölüm) 06.04.2023

Müslüman ahlakının toplumsal huzura katkısı...

07 Nisan 2023 | 23:00
VİDEO DEVAM EDİYOR

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 15. bölümüne Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer (İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Öğr. Üyesi), Doç. Dr. Hikmet Atan (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi) konuk oldu.

00:00 İftar Vakti
15:00 Rahmet Ve Bereket Ayı Ramazan
25:00 Af, Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan
33:17 Kulluğun Ahsen Makamı: Güzel Ahlak
38:25 Bir İman Hakikati: Güzel Ahlak
44:00 İslam'da İki Ana Kaynağı: Kur'an-ı Kerim Ve Sünnet
48:00 Toplumsal Açıdan Ahlakın Önemi
53:00 Müslüman Ahlakının Toplumsal Huzura Katkısı
01:10:00 İslam Ahlakının Gündelik Hayata Yansımaları
01:18:00 Hz. Muhammed (SAV) Güzel Ahlakı

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