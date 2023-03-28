İman ve İnanç | İftar Vakti (5. Bölüm)

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 5. bölümüne Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz ve Doç. Dr. Hülya Terzioğlu konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

05:36 Tahrim Suresi; Okuyan: Ali Tel

11:26 Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan

16:41 İslam'ın temel esasları: İman ve İnanç

18:07 İmanı tazelemek ne anlama gelir?

18:39 Kur'an-ı Kerim'de "İman ve İnanç" kavramları

22:29 Dinimiz inanç konusunda neyi öğütlüyor?

23:44 İman ve inanç arasında fark var mı?

27:16 İmanın temel esasları: Kabul ve Teslimiyet

36:11 İman ve inanç noktasında düşünmek neden önemli?

43:22 Kur'an-ı Kerim'de hukuk ve insan hakları