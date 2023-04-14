İnsanın Hakikat Arayışı | İftar Vakti (21. Bölüm)

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 21. bölümüne Dr. Mustafa Demirci ve Prof. Dr. Ömer Türker konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
05:00 Kehf Suresi, 45-49. Ayetler
15:00 Af, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan
21:00 İnsanın hakikat arayışı
29:00 Hakikate ulaşma isteği nereden doğar?
33:00 Hakikate ulaşmada dinin rolü
35:00 Hakikat arayışı peşinde olan insan neyi bulmak ister?
47:00 Hakikat bir varış noktası mıdır yoksa bir sonsuzluk arayışı mıdır?
51:00 Hakikate ulaşmada bilgiyi tasdik etmenin rolü
54:00 Hz. Peygamberin "Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster" duası
58:00 Hakikate ulaşmada akıl ve temyiz gücü
59:00 İnsani varlığın hakikat arayışı
01:01:00 Hakikat karşısında insanın tavrı
01:08:00 Çok bilmek hakikate ulaştırır mı?
01:11:00 Hakikate nasıl ulaşılır?
01:15:00 Dinin insanı hakikate ulaştırma hedefi
01:37:00 Hakikat arayışı peşinde olan insan neyi bulmak ister?
01:47:20 İstanbul için iftar vakti