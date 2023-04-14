İnsanın Hakikat Arayışı | İftar Vakti (21. Bölüm)

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'de VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 21. bölümüne Dr. Mustafa Demirci ve Prof. Dr. Ömer Türker konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

05:00 Kehf Suresi, 45-49. Ayetler

15:00 Af, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan

21:00 İnsanın hakikat arayışı

29:00 Hakikate ulaşma isteği nereden doğar?

33:00 Hakikate ulaşmada dinin rolü

35:00 Hakikat arayışı peşinde olan insan neyi bulmak ister?

47:00 Hakikat bir varış noktası mıdır yoksa bir sonsuzluk arayışı mıdır?

51:00 Hakikate ulaşmada bilgiyi tasdik etmenin rolü

54:00 Hz. Peygamberin "Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster" duası

58:00 Hakikate ulaşmada akıl ve temyiz gücü

59:00 İnsani varlığın hakikat arayışı

01:01:00 Hakikat karşısında insanın tavrı

01:08:00 Çok bilmek hakikate ulaştırır mı?

01:11:00 Hakikate nasıl ulaşılır?

01:15:00 Dinin insanı hakikate ulaştırma hedefi

01:37:00 Hakikat arayışı peşinde olan insan neyi bulmak ister?

01:47:20 İstanbul için iftar vakti