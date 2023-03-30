İslam İlim Geleneğinin Temeli: Tefekkür | İftar Vakti - 2023

İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 7. bölümüne Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş, Hamza Uslu ve Prof. Dr. Habib Türker konuk oldu.
0:00 İftar Vakti
03:00 Al-i İmran Suresi 189.-190. Ayetler
12:00 Merhaba Ya Şehr-i Ramazan
17:00 İslam ilim geleneğinin temeli: Tefekkür
21:00 Oruç, ibadet ve sabır ayı Ramazan
31:00 Af, Mağfiret ve Rahmet Ayı: Hoş Geldin Ramazan
34:00 İslami tefekkür geleneği
42:00 Kur'an-ı Kerim Perspektifinde Tefekkür ve Vasıtaları
45:00 Hakikat yolculuğunda akıl ve kalp ilişkisi
47:00 Tefekkür Kavramı ve Kur'an-ı Kerim'deki yansımaları
48:30 Kur'an-ı Kerim'de tefekkür çeşitleri
54:00 İslam ilim geleneğinin temeli: Tefekkür
59:00 İnsanın yaratılış gayesi üzerine tefekkürü
01:03:00 Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'de Tefekkürün Yeri
01:07:00 Dünya hayatının geçiciliği üzerine tefekkür
01:20:00 Kur'an-ı Kerim'de tefekkür çeşitleri