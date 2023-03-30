İslam İlim Geleneğinin Temeli: Tefekkür | İftar Vakti - 2023

Tefekkür Kavramı ve Kur'an-ı Kerim'deki yansımaları nelerdir?

30 Mart 2023 | 11:12
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İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV ve VAV TV Youtube kanalında sizlerle... Tahir İnan'ın moderatörlüğünde İftar Vakti programının 7. bölümüne Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş, Hamza Uslu ve Prof. Dr. Habib Türker konuk oldu.

0:00 İftar Vakti

03:00 Al-i İmran Suresi 189.-190. Ayetler

12:00 Merhaba Ya Şehr-i Ramazan

17:00 İslam ilim geleneğinin temeli: Tefekkür

21:00 Oruç, ibadet ve sabır ayı Ramazan

31:00 Af, Mağfiret ve Rahmet Ayı: Hoş Geldin Ramazan

34:00 İslami tefekkür geleneği

42:00 Kur'an-ı Kerim Perspektifinde Tefekkür ve Vasıtaları

45:00 Hakikat yolculuğunda akıl ve kalp ilişkisi

47:00 Tefekkür Kavramı ve Kur'an-ı Kerim'deki yansımaları

48:30 Kur'an-ı Kerim'de tefekkür çeşitleri

54:00 İslam ilim geleneğinin temeli: Tefekkür

59:00 İnsanın yaratılış gayesi üzerine tefekkürü

01:03:00 Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'de Tefekkürün Yeri

01:07:00 Dünya hayatının geçiciliği üzerine tefekkür

01:20:00 Kur'an-ı Kerim'de tefekkür çeşitleri

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