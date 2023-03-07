Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...
İftar Vakti programına bugün Zekeriya Bülbül konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
04:00 İbrahim Suresi 38 - 41. Ayet-i Kerimeler
08:00 Tin Suresi
12:00 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
27:00 İslam'da rızık ve bereket
01:05:00 Al-İ İmran Suresi 190 - 194. Ayet-i Kerimeler
01:30:00 Cömertlik ve bereket ilişkisi
01:48:00 Oruç ile kazanılan ahlaki değerler