İslam'da Rızık ve Bereket | 23. Bölüm

Oruç ile kazanılan ahlaki değerler nelerdir?

07 Mart 2023 | 18:14
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Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...

İftar Vakti programına bugün Zekeriya Bülbül konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

04:00 İbrahim Suresi 38 - 41. Ayet-i Kerimeler

08:00 Tin Suresi

12:00 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

27:00 İslam'da rızık ve bereket

01:05:00 Al-İ İmran Suresi 190 - 194. Ayet-i Kerimeler

01:30:00 Cömertlik ve bereket ilişkisi

01:48:00 Oruç ile kazanılan ahlaki değerler

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