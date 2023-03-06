Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...

İftar Vakti programına bugün Doç. Dr. Hülya Terzioğlu konuk oldu.

00:00 İftar Vakti

06:00 Fecr Suresi 15 - 30. Ayet-i Kerimeler

12:00 Rahmet, Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan

22:00 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

29:00 İslam'ın kadına bakışı...

32:00 Cinsiyette eşitliğin mahiyeti

47:00 Adem ve Havva Olmanın Sorumlulukları

56:00 Dinimizin Kadına Verdiği Değer

57:15 Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerimeler