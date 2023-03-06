Rahmet, bereket ve Kur'an ayı on bir ayın sultanı Ramazan'ı Vav TV'de Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla doya doya yaşamak için İftar Vakti'ne bekliyoruz. İftar Vakti Ramazan ayı boyunca her gün 18.00'da VAV TV'de...
İftar Vakti programına bugün Doç. Dr. Hülya Terzioğlu konuk oldu.
00:00 İftar Vakti
06:00 Fecr Suresi 15 - 30. Ayet-i Kerimeler
12:00 Rahmet, Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan
22:00 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
29:00 İslam'ın kadına bakışı...
32:00 Cinsiyette eşitliğin mahiyeti
47:00 Adem ve Havva Olmanın Sorumlulukları
56:00 Dinimizin Kadına Verdiği Değer
57:15 Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerimeler